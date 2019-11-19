РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. Фестиваль-конкурс новогодних забав для Снегурочек пройдет 1 декабря в подмосковных Люберцах, заявки на участие принимаются до 25 ноября, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Первого декабря в люберецкой резиденции Деда Мороза – картинной галерее – состоится открытый фестиваль-конкурс новогодних забав «Пять минут на все!». В нем примут участие девушки в рамках первой региональной академии Снегурочек», – сказал Ружицкий.

Жюри будет оценивать творческий замысел и оригинальность выступлений, костюм и общий внешний облик, умение работать с реквизитом. По итогам конкурса определят победителя и дипломантов.

«Это конкурс для творческой молодежи, которая умеет общаться с аудиторией и может примерить на себя образ всеми любимой новогодней героини. К участию приглашаем слушательниц первой региональной академии Снегурочек – девушек в возрасте от 14 до 30 лет», – отметил Ружицкий.

Для участия в фестивале-конкурсе до 25 ноября девушкам необходимо отправить заявку по электронной почте: showwoman@yandex.ru. Вопросы можно задать по телефону: 8(903)251-21-07.

Состязания Снегурочек пройдут в Люберецкой картинной галерее по адресу: улица Звуковая, дом №3. Начало мероприятия в 10:00.