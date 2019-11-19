РИАМО - 19 ноя. Текущий ноябрь в Москве должен был стать самым теплым за всю историю, но из-за арктического вторжения, которое идет с востока европейской России, нынешний ноябрь займет только четвертое-пятое место среди самых теплых, на текущей неделе ожидаются дневные заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

«Мощное арктическое вторжение, которое уже началось на востоке европейской России, спутало климатологам все карты», - говорится в материале.

Сейчас средняя температура ноября в Москве выше нормы на 5,7 градуса, она составляет около 4,5 градусов тепла, но ожидается резкое снижение температуры и наступление заморозков.

Уже 20 ноября в столице похолодает. Температура станет ниже нулевой отметки. А утром 21 ноября она достигнет уже минус 4-6 градусов.

Пик похолодания придется на конец недели, средняя температура будет ниже нормы на 3-5 градусов.

К концу месяца немного потеплеет, температура вновь станет положительной. Средняя температура месяца должна составить плюс 2,2-2,5 градуса. Из-за этого ноябрь в столице не станет рекордным по теплу, а займет только четвертое-пятое место среди самых теплых последних месяцев осени.

Этот год в столице также не станет самым теплым.