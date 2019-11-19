РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. Спасатели призвали жителей Люберец соблюдать правила безопасности при использовании электронагревательных приборов, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«При использовании электроприборов, в том числе и для обогрева помещений, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее основание достаточной толщины. Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил шнура, категорически запрещается», – говорится в сообщении.

Также запрещается применять различные самодельные обогревательные устройства. При их изготовлении используют спирали большого сечения, которые не обеспечивают надежных контактов в местах соединения.

«Если вы обогреваете помещение при помощи электронагревательного прибора, помните, что это необходимо делать только под строгим контролем. Не оставляйте обогревательные приборы без присмотра или на попечении малолетних детей», – заключается в материале.