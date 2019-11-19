РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Суд признал неоднократно судимого жителя Подольска виновным в убийстве, изнасиловании и ограблении 37-летней женщины, рецидивиста приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

Утром 29 июня 2018 года 55-летний мужчина прибыл к своей 37-летней знакомой, проживающей в поселке Львовский. В ходе общения на улице между ними возник конфликт, на почве которого обвиняемый задушил женщину и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После совершения преступления обвиняемый украл сумку с личными вещами потерпевшей и скрылся.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 55-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На стадии предварительного расследования обвиняемый признал свою вину частично. В рамках расследования уголовного дела проведены допросы, осмотры, экспертизы, в том числе судебно-медицинские, судебно-гинекологические, психолого-психиатрические, сексолого–психолого-психиатрические, заключения которых легли в основу обвинения.