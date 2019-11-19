РИАМО - 19 ноя. Московская область занимает лидирующее положение по развитию в сфере пассажирского транспорта в России, в регионе продолжают обновлять подвижной состав, сообщил журналистам во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Во вторник в Москве начал работу XIII Международный форум «Транспорт России».

«Также необходимо отметить наше развитие в сфере пассажирского транспорта, обновления подвижного состава. Об этом шла речь на заседании (форума - ред.), отметили, что необходимо это делать по всей стране и Московская область занимает лидирующее положение», - сказал Гержик.

Он добавил, что в Подмосковье продолжается обновление подвижного состава.

«По итогам этого года средний возраст автобусов на маршрутах Московской области будет (составлять – ред.) порядка 3 лет», - заключил министр.