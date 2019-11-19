РИАМО – 19 ноя. В России необходимо поднять возрастной ценз на продажу сигарет до 21 года, сообщил журналистам во вторник главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

«Я думаю, что мы к этому идем. Думаю, что после того как разберутся с алкоголем, следующим шагом станет табак», - сказал Брюн.

Он добавил, что с 2009 по 2016 годы в России число потребителей электронных средств доставки никотина среди молодежи увеличилось с 3,5% до 9,5%. От употребления табака во всем мире ежегодно умирают около 7,2 миллиона человек.