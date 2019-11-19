РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. В Подольске по требованию Госадмтехнадзора Московской области восстановили график вывоза отходов по шести адресам, сообщается на сайте администрации округа.

В Госадмтехнадзоре подвели итоги надзорной деятельности в сфере обращения с отходами за неделю. Всего было устранено 47 нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов и случаев переполнения контейнеров и бункеров в 14 муниципальных образованиях региона, среди которых – Подольск.

«Так, в городском округе Подольск был восстановлен график вывоза отходов на Красногвардейском бульваре, дом №23, Рязановском шоссе, дом №19, улицах Подольская, дом №20/23, Павлика Морозова, дом №31, Быковская, дом №15, Народная, дом №23», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, нарушения в сфере сбора и вывоза ТКО были устранены в городских округах Луховицы, Королев, Мытищи, Зарайск, Красногорск, Рузский, Серпухов, Ступино, Домодедово, Озеры, Пущино и других.

В Подмосковье с 1 января 2019 года в рамках новой системы обращения с отходами вывоз мусора осуществляют выбранные на конкурентной основе правительством Московской области региональные операторы. Московская область поделена на семь кластеров, городской округ Подольск входит в Чеховский кластер, к которому относятся также Протвино, Пущино, Чехов, Серпухов. Регоператором для данного кластера является ООО «МСК-НТ».