РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 ноя. Юные гимнастки из подмосковного Красногорска Мария Шеховцова и Алена Гаврилова заняли первые места в своих возрастных категориях на международных соревнованиях в чешском городе Яблонец, еще две спортсменки получили серебро и бронзу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Спортсменки отделения по художественной гимнастике МБУ КСШОР «Зоркий» стали призерами международных соревнований Jablonec Cup. Турнир проходил 17 ноября в городе Яблонец, Чехия.

«Красногорские гимнастки завоевали несколько призовых мест: первое место – Мария Шеховцова (в возрастной категории 2005 года рождения), первое место – Алена Гаврилова (в возрастной категории 2012 года рождения), второе место – Дарья Гаркавик (2007 год рождения), третье место – Анастасия Яфаркина (2010 год рождения)», – говорится в сообщении.

Тренер девочек – Наталья Очкал.