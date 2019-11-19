РИАМО - 19 ноя. За четыре года Подмосковье получило более 70 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры, в регионе строят крупные дорожные объекты, сообщил журналистам во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Во вторник в Москве начал работу XIII Международный форум «Транспорт России».

«Мы сегодня с утра обсуждали развитие транспортного комплекса страны, обсуждались все темы развития транспорта, развитие – это, прежде всего, инвестиции, развитие объектов дорожного хозяйства, транспортные объекты, развитие аэропортов, железных дорог. Это все есть у нас в Московской области. У нас большие дорожные объекты, многие из которых мы сдаем в этом году», - сказал Гержик.

Он добавил, что в них вложили достаточно много средств областного бюджета.

«Необходимо отметить большую поддержку со стороны Федерации. Ведь в период с 2014 по 2018 год из средств федерального бюджета в бюджет Подмосковья для развития дорожных объектов было направлено более 70 миллиардов рублей», — подчеркнул Гержик.

По его словам, за четыре года Московская область потратила порядка 144 миллиардов рублей, то есть средства из федерального бюджета составили половину этой суммы.

«Вместе с тем область сама вложила очень много средств в развитие транспортного комплекса. Это тоже необходимо отметить. Продолжаем объекты строить, в этом году мы уже открыли путепровод в Реутове, на днях открыли движение на западном объезде Сергиева Посада, это очень значимый объект, таких объектов в стране немного», - отметил министр.