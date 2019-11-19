РИАМО - 19 ноя. Президиум Мосгорсуда направил на новое рассмотрение дело экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«По Масляевой дело направили в суд первой инстанции на новое рассмотрение», - сказал собеседник агентства.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения 133 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Также фигурантами дела стали ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Дело в отношении последней выделено в отдельное производство, поскольку Масляева признала вину и заключила сделку со следствием.