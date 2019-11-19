РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 ноя. Жители подмосковного Красногорска смогут покататься на коньках уже 23 ноября на стадионе «Зоркий», сообщил «РИАМО в Красногорске» директор стадиона Анатолий Ковтун.

«Лед заливается, в эти выходные (23 и 24 ноября – ред.) будем проводить массовые катания. Думаю, к этому моменту толщина льда будет 3-4 сантиметра», – сказал Ковтун.

Он отметил, что для игр и тренировок необходимо будет сделать разметку. Кроме того, требуется лед толщиной 5-6 сантиметров. Первая игра по хоккею с мячом на стадионе «Зоркий» должна была состоятся 24 ноября. Однако из-за неподходящей погоды по согласованию с Федерацией хоккея с мячом ее перенесли на январь 2020 года.

На стадионе установлены холодильные установки, которые обеспечивают под полем температуру минус 12 градусов. Они будут работать, пока не установится минусовая температура.

«Лед, чтобы был качественный и хороший для скольжения, должен быть около минус пяти-шести градусов. Холодильные установки способны поддерживать лед при температуре воздуха до плюс 8-10 градусов. Но для того, чтобы сделать качественный лед, температура воздуха должна быть около ноля ночью, а днем – до плюс пяти градусов. Кроме того, для льда опасен теплый дождь – он плавится», – пояснил Ковтун.

По его словам, на данный момент – предельная температура для варки льда.

«В этом году из-за аномально теплой осени мы начинаем массовые катания примерно на месяц позже, чем обычно. В прошлые годы в 20-х числах октября каток уже работал. Могу сказать, что за два сеанса, бывает, приходит около тысячи человек», – добавил Ковтун.

Он уточнил, что сеансы катания на коньках на стадионе «Зоркий» проводят по субботам и воскресеньям. Первый сеанс длится с 17:45 до 19:00. Затем лед приводят в порядок, проходят выравнивающие покрытие машины, и в 19:45 стартует второй сеанс. Во время катаний на стадионе работает табло, играет музыка.