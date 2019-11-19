РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 ноя. Праздник в честь Международного дня матери пройдет в Котельниках 23 ноября, в его рамках состоится благотворительный показ мод, говорится в сообщении пресс-службы автономной некоммерческой организации «МногоМама».

День матери – международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В разных странах этот день приходится на разные даты. День матери в России отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября, в 2019 году – 24 ноября.

«Центр «МногоМама» готовит настоящий осенний фестиваль «День любимой мамы» 23 ноября в Котельниках. В его рамках состоится VII Благотворительный показ мод «МногоМода». На сцене торгово-развлекательного центра «МЕГА Белая Дача» наши модели продемонстрируют одежду и образы, предоставленные спонсорами и благотворителями на безвозмездной основе», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на Дне любимой мамы будет работать ярмарка хендмейд-товаров от мастериц проекта «Мамина корзинка». Также участницы смогут бесплатно сделать укладку, легкий макияж, пройдут мастер-классы по созданию причесок и плетению кос. Будут работать фотозоны.

«Не забыты и остальные члены наших любимых семей: абсолютно для всех пройдут полюбившиеся мастер-классы, конкурсы, беспроигрышные лотереи и игры. Развлекать гостей будут участники большой концертной программы, которые представят свои вокальные и танцевальные номера», – уточняется в сообщении.

Также 23 ноября пройдет финал конкурса «МногоМама – красивая мама 2019». Уже отобраны 10 финалисток.

Праздник пройдет с 11:00 до 16:00. Вход свободный.