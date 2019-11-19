РИАМО - 19 ноя. Некоторые заключенные столичных следственных изоляторов жалуются, что их этапируют в другие регионы еще до вступления в силу приговора суда, правозащитники уверены, что это нарушает право граждан на защиту, пишет во вторник газета «Известия».

По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, СИЗО в столице переполнены примерно на 10-15%. Чтобы разгрузить камеры, в последние два года УФСИН ввело практику отсылки арестантов после суда первой инстанции в другие города.

«Правозащитники считают, что при этом нарушаются права граждан на защиту: за пределами столицы рассмотрение апелляционной жалобы будет проходить посредством видеосвязи и без участия адвокатов — далеко не все защитники поедут за своими клиентами», - пишет газета.

По данным ОНК, из Москвы заключенных отправляют в Липецк, Нижний Новгород, Орел. Такая поездка может затянуться на недели, при том что спецвагоны тоже переполнены. Также правозащитникам известны случаи, когда «карусель» приводила к тому, что граждане не могли своевременно выйти из колоний на свободу.

В управлении ФСИН по городу Москве заявили, что все действия проводятся в соответствии с законом «О содержании под стражей».