РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 ноя. Пенсионеры из подмосковных Мытищ побывали на занятии по вязанию, своими руками они попробовали связать ажурную салфетку, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №8.

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» 18 ноября в библиотеке №8 состоялось занятие в клубе «Цветная ниточка».

«Тема: «Ажурная салфетка». Наши мастерицы для работы выбирают тонкую, как паутинка, пряжу. Ловко орудуя крючком, они вяжут необыкновенной красоты салфетки с прозрачными воздушными узорами», – говорится в сообщении.

Программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года. «Активное долголетие» – это проект, который был создан с целью увеличения средней продолжительности жизни пенсионеров до 67 лет. Программа направлена на поддержание активного образа жизни у людей старшего поколения, улучшение их психоэмоционального состояния и укрепление здоровья.