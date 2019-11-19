РИАМО - 19 ноя. Расследование по факту группового заболевания кишечной инфекцией среди сотрудников оркестра Мариинского театра завершилось в Москве, в ходе которого выяснилось, что в заказанной через интернет готовой еде содержались кишечная палочка и золотистый стафилококк, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Всего было зарегистрировано 13 случаев заболеваний, из них шесть человек были госпитализированы в инфекционные стационары Москвы. Все заболевшие после выступления 31 октября в концертном зале «Зарядье» по адресу: улица Варварка, дом 6, строение 4 обратились в скорую и неотложную медицинскую помощь с жалобами на многократную рвоту, озноб, боли в животе», - говорится в материале.

Врачи всем поставили диагноз – пищевая токсикоинфекция. Оказалось, что все заболевшие артисты вечером 31 октября употребляли заказанную через интернет еду в ланч-боксах, производителем которых является кейтеринговая компания «Дело вкуса» ИП Анисимова С.В.

Компания работает по заказам через интернет и колл-центр. Доставка готовых блюд происходит без документов производителя и маркировки. Ланч-боксы раздавались артистам на руки, поэтому они ели в разное время.

В ходе проверки в цехе кейтеринговой компании выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и хранении готовой пищевой продукции: отсутствовали необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и готовой еды, условия хранения продукции, холодильное оборудование и медицинские книжки персонала.

В итоге было изъято из оборота 988 килограммов различной пищевой продукции без маркировки, в том числе 118 партий готовой к отправке продукции общим весом 873 килограмма.

В образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли девять заболевших артиста, обнаружен также энтеротоксин стафилококка. Золотистый стафилококк выделен и у десяти сотрудников цеха.

Проведенная экспертиза подтвердила идентичность возбудителя пищевой токсикоинфекции, выделенного у заболевших, персонала и продукции цеха. Владельцу цеха выдали протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. 1 ноября предприятие было опечатано, материалы дела направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности производства.

Доставка готовой еды в офисы из этого цеха была прекращена. Материалы административного дела в отношении ИП Анисимова находятся на рассмотрении в Бабушкинском районном суде. Материала эпидемиологического расследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.