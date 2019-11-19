РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Факт проведения незаконных земляных работ выявили в деревне Сертякино подмосковного Подольска, работы приостановили, нарушителя оштрафовали, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«18 ноября в ходе мониторинга территории микрорайона Лаговский сотрудники теротдела «Лаговский» администрации округа обнаружили, что в деревне Сертякино ведутся земляные работы без разрешительной документации», – говорится в сообщении.

Работы приостановили, на нарушителя составили протокол об административном правонарушении.