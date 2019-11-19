РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. День противопожарных тренировок прошел в Люберцах во вторник, по учебной тревоге эвакуировали все объекты массового пребывания людей, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Прошла тренировка по эвакуации, которая проводится ежеквартально по всем объектам с массовым пребыванием людей», – сказал Иванов.

По его словам, тренировку провели не только в Люберцах, но и на объектах по всей Московской области.