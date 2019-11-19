РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 ноя. Художники приступили к росписи стен игровой комнаты в детском неврологическом отделении Мытищинской ГКБ в рамках проекта «Добрая комната», сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Обновление детской игровой комнаты стало возможным благодаря проекту «Добрая комната» партии «Единая Россия». Инициаторами выступили депутаты Московской областной думы. Проект нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения.

«На рисунке будет изображен любимый герой детей – Умка. На приглашение принять участие в проекте «Добрая комната» с удовольствием откликнулась член Творческого союза художников России, член ассоциации художников городского округа Мытищи Шарапова Татьяна Валерьевна. Несколько лет назад Татьяна Валерьевна оформляла фойе приемно-диагностического отделения МГКБ», – говорится в сообщении.

В проекте «Добрая комната» также принимают участие представители торгово-промышленной палаты Мытищ. Благотворители уже изготовили мягкую мебель, заменили окно. На очереди – поставка мебели и игрушек. Координирует проект председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите населения совета депутатов городского округа Валерий Янин.