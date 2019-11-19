РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Капитальный ремонт кровли начался в доме на улице Большая Серпуховская в поселке Железнодорожный подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Железнодорожный приступили к капитальному ремонту кровли дома №208 на улице Большая Серпуховская», – говорится в сообщении.

В начале ноября сотрудники ТО «Лаговский» обсудили с жителями поселка МИС вопросы комплексного благоустройства дворовой территории у домов №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8В в 2020 году. При разработке проекта благоустройства максимально учли пожелания жителей.