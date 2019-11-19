РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. В Подольском центре занятости населения 22 ноября пройдет ярмарка вакансий и учебных мест, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения приглашает горожан 22 ноября на ярмарку вакансий и учебных мест, которая будет проходить с 10:00 до 12:00. В программе: представление вакансий работодателями, семинар «Найти работу! Как?», консультации по вопросу организации самозанятости и профессионального обучения, в том числе для граждан предпенсионного возраста», – говорится в сообщении.

Семинар начнется в 11:00. Проходить ярмарка будет по адресу: улица Февральская, дом №2А. Узнать подробности можно по телефону :8(496)763-68-52. Вход свободный.