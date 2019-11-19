РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Свет отключили в двух деревнях и поселке подмосковного Подольска во вторник из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 17:00 отключили электроэнергию в деревнях Матвеевское, Лопаткино, поселке Лесные поляны», – говорится в сообщении.

Плановые работы проводит Подольский район электрических сетей (ПРЭС) южного филиала ПАО «МОЭСК».