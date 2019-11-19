РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. В поселке Томилино подмосковных Люберец работают два пункта сбора изношенных шин, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«В поселке Томилино находятся два контейнера для сбора изношенных шин по следующим адресам: улица Пионерская, напротив дома №3; улица Никитина, вблизи дома №31, строение 2. Каждый автомобилист может совершенно бесплатно привезти и оставить в них отработанные шины», – говорится в сообщении.

В контейнере есть удобная дверь, через которую можно положить старые шины, открыт он круглосуточно. После его наполнения специальный автомобиль увезет содержимое контейнера на переработку.