РИАМО - 19 ноя. Аэропорты Московского авиационного узла работают по расписанию в условиях тумана, сообщили РИАМО во вторник представители воздушных гаваней.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника. Из-за тумана видимость может ухудшиться до 200-500 метров.

«Видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций. Домодедово обслужил ряд рейсов, которые были перенаправлены из других аэропортов», - сказал представитель пресс-службы аэропорта Домодедово.

Аэропорт Шереметьево также работает в обычном режиме.

«Шереметьево работает в штатном режиме», - уточнил представитель пресс-службы аэропорта.

В свою очередь представители справочных аэропортов Внуково и Жуковский также подтвердили о штатной обстановке.