РИАМО - 19 ноя. Минэкономики и МВД России обсудили вопрос продажи «красивых» автономеров и пришли к выводу, что их следует реализовывать через портал госуслуг по утвержденным ставкам госпошлин, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины», - говорится в материале.

Предполагается, что госзнаки разделят на обычные и «красивые». У водителей появится возможность выбрать «красивый» номер, заплатив за это повышенную пошлину. Ее размер определит Минэкономики. В таком случае надо ввести на портале госуслуг желаемое сочетание букв и цифр и забронировать номер, если он не занят. На выкуп отводятся сутки.

«Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров: пошлина будет на порядок выше (может достигать 200-300 тысяч рублей, такова цена некоторых ГРЗ на сером рынке), но размер еще не определен», - добавляется в статье.

Кроме того, предусмотрен и такой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент. Их регионы смогут вводить самостоятельно. Также возможно, что номера, которые граждане хотят купить, будут выставляться на аукцион. Предполагается, что такая мера позволит дополнительно пополнять бюджеты субъектов РФ.