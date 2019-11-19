РИАМО - 19 ноя. Изменения в схеме движения на дорогах коснутся столичных районов Мещанский и Ново-Переделкино, в частности, до 20 декабря по очереди будут перекрывать несколько участков Боровского шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 25 апреля 2020 года круглосуточно будет ограничено движение на нескольких участках в районе проспекта Мира: на улице Щепкина и в Больничном переулке», - говорится в сообщении.

Один ряд на улице Щепкина от дома 64, строения 2 до пересечения с Самарской улицей будут поэтапно перекрывать с 18 ноября по 25 апреля. Число полос движения останется за счет ликвидации парковочного пространства.

На данный промежуток времени на участке от дома 68 на улице Щепкина до перекрестка с Напрудным переулком закроют две полосы. Движение будет осуществляться только по одному ряду в каждую сторону. Также там временно будет запрещена парковка.

В Больничном переулке, от улицы Щепкина до улицы Гиляровского с 9 января по 25 апреля 2020 года будет закрыта одна полоса. Но количество их сохранится за счет устранения парковки.

С 20 января по 25 апреля 2020 года для движения перекроют одну полосу на улице Гиляровского в районе пересечения с Больничным переулком. В этом же временном промежутке на участке от дома 54 на улице Гиляровского до перекрестка с Больничным переулком проезд будет возможен по одной полосе с организацией права приоритетного проезда.

Несколько участков Боровского шоссе в районе одноименной станции метро и пересечения с Приречной улицей по очереди будут перекрывать с 23 ноября по 20 декабря. Одновременно могут быть закрыты одна-две полосы.