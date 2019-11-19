РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Ансамбль эстрадного танца «Шанс» из Подольска завоевал Гран-при на фестивале-конкурсе «Жемчужина Поволжья» в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

В Нижнем Новгороде с 16 по 18 ноября проходил VIII фестиваль-конкурс «Жемчужина Поволжья» культурно-образовательного проекта «Я Могу!». В нем приняли участие 14 городов-участников, 72 номера и почти 500 конкурсантов.

«Народный коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Шанс» ДК «Металлург» Подольска достойно представил городской округ на фестивале-конкурсе. Из 7 конкурсных номеров коллектива два удостоены специальными дипломами «За лучшую хореографическую постановку» и выбраны в гала-концерт. Основной состав и коллектив-спутник получили 4 диплома лауреата I степени в номинациях «Народно-стилизованный танец» и «Эстрадный танец». Но главная завоеванная награда – это Гран-при», – говорится в сообщении.

Коллектив Дома культуры поздравляет ансамбль с наградами и желает дальнейших успехов.