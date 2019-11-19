РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 ноя. Бесплатная лекция о естественных родах для молодых мам пройдет в Королеве 20 ноября, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Лекция пройдет в роддоме Королева с 16:00 до 17:00.

«Приглашаем вас в среду, 20 ноября, на лекцию «Школы мам» по теме «Естественные роды. Течение и периоды». Лекцию проведет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова», – сказал представитель.

На лекции будут рассмотрены темы: предвестники родов, признаки начала родов, периоды родов – раскрытие, потуги, рождение ребенка и плацента.

Также молодые мамы узнают, когда ехать в роддом. Им расскажут и о помощи акушерки при естественных родах.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).