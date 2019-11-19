РИАМО - 19 ноя. Судебных приставов в России хотят наделить полномочиями по истребованию сведений о звонках коллекторов и кредитной истории граждан, эта информация позволит приставам проверять данные о нарушениях коллекторов при работе с должниками, сообщает РИА Новости.

Законопроект, который призван защитить россиян от недобросовестных коллекторов, разрабатывается Минюстом совместно с ФССП. Документом предполагается внести изменения в ряд федеральных законов.

«Изменения в закон «О связи», по информации министерства, наделяют ФССП России полномочиями по запросу информации о звонках коллекторов-нарушителей у операторов связи», - говорится в сообщении.

В настоящее время операторы не предоставляют приставам сведения о принадлежности мобильных номеров, поскольку это не предписано законодательством.

Кроме того, предлагаемые изменения в закон «О кредитных историях» позволят приставам получать информацию об организации, выдавшей кредит, о субъекте кредитной истории, о приобретателе права требования по договору займа для проверки сведений о нарушениях со стороны коллекторов.

В Минюсте подчеркнули, что законопроект обязывает сотрудников ФССП России соблюдать коммерческую, служебную и другие виды тайны, то есть не разглашать полученные сведения.