19 ноября отмечают Всемирный день туалета, чтобы привлечь внимание общественности к столь насущному вопросу. В Москве зловонные «синие кабинки» недавно заменили «золотые» биотуалеты, теперь воспользоваться этим благом цивилизации можно даже в метро. Между тем, в некоторых странах до сих пор используют «дырку в полу», а туалетная бумага – дефицит, где-то, наоборот, туалеты настолько комфортны, что там впору жить. Какие туалеты удивляют русских путешественников за границей, читайте в подборке РИАМО.

Германия – неуместная щедрость

Анна, 35 лет, журналист:

«Около 12 лет назад я гостила в Германии у своей подруги. Ее муж – немец, устроил мне неделю обзорных экскурсий по Тюрингии. И вот при заезде в очередной средневековый замок я решила воспользоваться общественным туалетом, находящимся на территории музейного комплекса.

Туалет был платным, о чем гласила табличка при входе, и стоил 50 евроцентов. Вооружившись монеткой, я зашла внутрь. Сам туалет был обычным, необычной была форма оплаты. Каждая кабинка была оснащена замком, который открывался после опускания в него монетки (как тележка в супермаркете). И у меня тут же возникла мысль, что если не закрыть дверцу кабинки после посещения туалета, то следующий посетитель сможет воспользоваться им бесплатно.

Как известно, русские – щедрый народ, поэтому я так и сделала, мне очень захотелось подарить кому-то «халяву».

Моя подруга, проследовавшая в туалетный домик после меня, вышла оттуда радостная и сообщила: «Представляешь, кто-то не закрыл кабинку, и я зашла в нее бесплатно!». Я тут же призналась, что это была я. Хотя признание и не требовалось, ведь педантичным и правильным немцам такой поступок даже не пришел бы в голову.

Местные такую щедрость не одобрили. Муж подруги смотрел на наше веселье с недоумением и даже некоторым осуждением».

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ОАЭ – туалетный «люкс»

Ольга, 30 лет, маркетолог:

«В ОАЭ очень развита культура шопинга, а торговый центр – это целый мир. На улице жарко, так что местные жители и туристы могут провести там целый день, охлаждаясь в магазинах, ресторанах и развлекательных зонах. Поэтому в крупных ТЦ все заточено под комфорт посетителей, в том числе и туалеты.

Когда я зашла в туалет крупного молла, то была очень удивлена. Здесь было все, что только могло понадобиться при посещении подобного места. Кроме кабинок, раковин, мыла и сушилок для рук, здесь располагалась просторная комната для кормления, с кожаным диваном и креслами, несколько пеленальных столиков, бесплатные одноразовые пеленки и подгузники, автомат с прокладками, и, внимание – детский уголок с небольшой игровой зоной. Видимо, чтобы дети, ожидающие маму, не сильно скучали.

В таком туалете некоторые, думаю, могли бы даже жить с комфортом».

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Испания и Франция – умные туалеты

Наталья, 43 года, руководитель:

«По моим наблюдениям ,самые лучшие туалеты в Испании. Они очень чистые, с автоматическими кабинками, которые запускают человека и тут же закрываются. Стоят такие туалеты по всей Испании, их не проблема найти, даже если потребность в туалете возникает достаточно часто.

Поразило, что внутри кабинок все автоматизировано: достаточно нажать на кнопочку, как слышится мягкое «вжжжжж» и все начинает работать. Автоматический смыв, дезинфекция унитаза, ароматизация воздуха – все происходит быстро, ненавязчиво, приятно для человека. Туалеты абсолютно бесплатны для посетителей. Ими оборудованы даже поезда, которые едут вдоль кромки моря.

Другое дело Стамбул – общественного туалета в Турции днем с огнем не найти. Приходилось присаживаться на камни, ну а что прикажете делать, если приспичило? И даже молчу про Румынию – эта страна «привет СССР», причем не в лучшем его проявлении».

Кира, 36 лет, редактор:

«Как-то во время евротура я оказалась в Париже и смогла оценить бесплатный общественный туалет где-то в районе Монмартра. У нас было немного свободного времени после экскурсии, и я решила этим воспользоваться.

Уличный туалет в Париже – это такая полукруглая кабинка, которая открывается и закрывается автоматически нажатием на кнопку. Горит зеленый свет – нажимай и заходи, если красный – занято. Но вот про желтый свет никто не предупредил. Оказалось, что это режим уборки. Он включается сразу после того, как человек выходит.

В общем, зайдя по малой нужде, я заодно приняла и легкий душ. Запаниковав, я не сразу сообразила, как выйти. В голове проносились страшные мысли, что сейчас группа уедет, а я останусь запертой в туалете. На самом деле, достаточно было нажать кнопку выхода».

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Япония – не туалет, а просто «космос»

© Марина Егорова © Марина Егорова © Марина Егорова 1 из 3

Марина, заядлый турист:

«В Японии все продумано до мелочей, в том числе и общественные туалеты. В японских туалетах в общем-то нет ничего сложного, но однажды меня все-таки окатило струей, предназначенной для гигиены после туалета. На самом деле, все показано схематично на панели управления.

Методом проб и ошибок мы научились менять напор воды смыва и не ждать, когда вода перестанет идти, а если надо, то просто выключить. То же самое с подогревом сиденья – больше-меньше, все просто!

Из необычного – на теплом стульчаке в номере отеля мы сушили носки!

Общественные туалеты везде очень чистые, все работает. Можно даже включить звук журчания воды или поющих птиц. А на стене есть специальное крепление, чтобы посадить маленького ребенка».

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Китай – не больше 60 см в одни руки

Кирилл, 44 года, дизайнер:

«Китай впереди планеты всей даже в туалетных делах. В Шанхае, например, я заходил в неприлично роскошные заведения – отделанные мрамором, с вай-фаем, стоят газетные киоски, банкоматы, есть зарядные устройства. И не просто для телефонов – для электромобилей.

Правительство даже пожурило такие города, назвав их транжирами. Только подумать, сколько средств они потратили на благоустройство таких уборных.

А вот что касается туалетной бумаги, там не забалуешь: стоят системы распознавания лиц, и в одни руки отматывается не больше 60 см».

На Кубу и Шри-Ланку – со своей бумагой

Любовь, копирайтер, 45 лет:

«На Кубу лучше ездить со своей туалетной бумагой – там это жуткий дефицит. Кубинцы покупают бумагу, а потом ее рвут на кусочки, чтобы дольше хватило. Особенно ценится двухслойная бумага, ведь ее можно разделить на один слой и пользоваться дольше.

Я не подозревала, что вместо матрешек кубинцу стоит привезти именно туалетную бумагу и тем самым помочь решить насущную проблему.

Соберетесь на Кубу – не забудьте «Зеву», пригодится, однозначно».

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Ольга, фотограф, 52 года:

Были на Шри-Ланке и ночью поехали в племя к ведам. А там вообще беда с туалетами: местные бумагой не пользуются, а туалеты представляют собой обычную дырку в полу и ковшик с водой – бумага там роскошь.

Представьте себе: ночь, джунгли, я уже не могу терпеть и муж мой тоже. Ищем какой-то дом по навигатору, в нем, как говорят, наши проводники, есть туалет.

Я прошу: «Ребята, выпустите меня, я в лесок схожу». А они: «Хочешь, чтобы тебя змея за зад укусила?» Нет, говорю. Отвечают: терпи.

Приехали. В лесу, действительно, стоит дом, мы стучимся туда и просимся в туалет. Открывает заспанный ланкиец. Заходим. А там люди на полу спят штабелями, ноге ступить некуда. Прошу показать мне туалет. Захожу в угол, в полу дыра, рядом лежит бумага, ведро, ковшик, а в ведре ящерица здоровенная плавает. Ящерицу жалко, прогнать не могу, а в туалет ну очень хочется, пришлось ее смывать. Вот такая история, и смех, и грех».