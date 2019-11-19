РИАМО - 19 ноя. На юго-востоке столицы досрочно завершено благоустройство территории городской клинической больницы имени В.П. Демихова, общая площадь которой составила 11 гектаров, сообщил журналистам во вторник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Многопрофильная больница имени В.П. Демихова ежегодно оказывает помощь более 60 тысячам пациентов. В этом году медицинскому учреждению исполнилось 60 лет.

«Завершить благоустройство планировалось в июне следующего года, но уже сегодня оно выполнено на 100%. Осталось провести пуско-наладочные работы оборудования», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на въездах, выездах и подъездных маршрутах к каждому корпусу больницы появилось новое дорожное покрытие. Всего уложили более 27 тысяч квадратных метров асфальта. Организовали более 150 парковочных мест. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили уже имевшиеся и создали новые прогулочные маршруты, на которых установили 23 крытых навеса с лавочками для отдыха и две беседки.

Также на территории больницы располагается медицинский колледж №6. Для его учащихся обустроили две воркаут-площадки. Площадь одной из них – более 160 квадратных метров. На ней установили многофункциональный комплекс для тренировок, брусья, рукоход, турник для подтягивания и шведскую стенку. Площадь второй – с тренажерами для мышц ног, живота и спины – более 140 квадратных метров. Кроме того, обновили покрытие на существующей площадке для баскетбола и волейбола площадью 890 квадратных метров.

Для поддержания правопорядка и безопасности на территории больницы установили более 140 камер видеонаблюдения и два поста охраны, а для комфортных прогулок в вечернее время – более 230 фонарей. Не заблудиться помогут информационные стенды и навигационные указатели.