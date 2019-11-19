РИАМО – 19 ноя. Россия по-прежнему находится в числе ведущих мировых спортивных держав, однако шансы национальной сборной на участие в XXXII летних Олимпийских играх в Японии невелики, считает известный телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Российский спорт скорее жив, чем мертв. Мы видели успехи гимнастов на последнем чемпионате мира, мы видим, что выросло целое поколение спортсменов, которые уже никак не связаны с СССР, и о наследии старого советского фундамента говорить не приходится. Есть у нас замечательная молодежь в самых разных видах», - сказал Губерниев в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, комментатор дал свою оценку нынешней ситуации с допингом.

«Допинг мы практически локализовали. Злоупотреблять-то, конечно, злоупотребляли, это понятно. Но мы навязали борьбу допингу, и с этой борьбой практически справились. Теперь вопрос в том, что ждет нас в связи с данными относительно Московской антидопинговой базы», - отметил Губерниев.

На декабрь запланировано заседание Всемирного антидопингового агентства, где будет решаться судьба олимпийской сборной РФ и ее участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. По мнению Губерниева, самые серьезные трудности у России еще впереди.

«Я не уверен, что все будет положительно по теме допинга. Будет либо плохо, либо очень плохо», - резюмировал комментатор, имея в виду, что на Играх-2020 российскую сборную ждет либо выступление в нейтральном статусе, либо дисквалификация.