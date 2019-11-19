РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 ноя. Сотрудники отдела вневедомственной охраны подмосковного Красногорска задержали троих мужчин, которые пытались скрыться с похищенным в магазине товаром, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

В дежурную часть Красногорского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что трое мужчин совершили кражу из магазина в поселке Кострово горокруга Истра, после чего скрылись.

«Группа задержания вневедомственной охраны незамедлительно выехала по указанному адресу. Совместно с сотрудниками полиции при патрулировании прилегающей территории росгвардейцы заметили подозрительных граждан и остановили их для проверки документов. Мужчины были задержаны», – говорится в сообщении.

В автомобиле, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, правоохранители обнаружили похищенный из магазина товар.

«Двое из задержанных оказались жителями Северо-Кавказского региона, еще один – уроженец страны ближнего зарубежья. Как выяснилось, они вынесли из магазина продукты и средства личной гигиены, не оплатив товар на кассе», – поясняется в материале.

Мужчины не реагировали на замечания персонала торговой точки. Тогда сотрудники магазина обратились за помощью в правоохранительные органы.

«Предполагается, что данные граждане причастны и к другим подобным преступлениям, которые совершили в этот же день в других округах области. Сумма причиненного ущерба устанавливается», – заключается в сообщении.