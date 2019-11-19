РИАМО - 19 ноя. В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребенка в ванне, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 18 ноября 2019 года в квартире одного из жилых домов на северо-западе Москвы няня купала двух младенцев. Одного ребенка отнесла в комнату, а второго оставила без присмотра в ванной, наполненной водой, на непродолжительное время. Когда женщина вернулась, ребенок не подавал признаков жизни», - сказала Иванова.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось.

В настоящее время няня задержана, по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, добавила Иванова.