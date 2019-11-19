РИАМО - 19 ноя. В подмосковном Раменском сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 30-летнюю уроженку одной из стран Средней Азии, подозреваемую в попытке сбыта около 800 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленница пояснила, что сделала закладку с наркотиком в урне для мусора, расположенной возле дома по улице Михалевича.

«Сотрудниками полиции в результате осмотра места происшествия в контейнере был обнаружен и изъят 151 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином. Кроме того, полицейскими по месту временного проживания правонарушительницы было обнаружено и изъято еще 119 свертков с аналогичным содержимым. Всего в ходе мероприятий изъято около 800 граммов героина», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время подозреваемая по решению суда заключена под стражу.