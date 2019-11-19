РИАМО - 19 ноя. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский утром во вторник отменили и задержали более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 18 рейсов, отменили 11. В Домодедове задержали 12 рейсов, четыре отменили. В Шереметьеве задержали семь рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменен один рейс.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника. Из-за тумана видимость может ухудшиться до 200-500 метров.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.