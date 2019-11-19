РИАМО - 19 ноя. 23 и 24 ноября десятки бесплатных мероприятий пройдут на территории парков «Зарядье», Измайловском, Таганском и других, специальную программу ко Дню матери подготовили в восьми зонах отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит много тематических мероприятий. В музеях, например, организовывают выставки, посвященные материнству, в кинотеатрах показывают фильмы о матерях, а в библиотеках и культурных центрах проводят тематические чтения и концерты», - говорится в сообщении.

Таким образом, 23 ноября в парке «Зарядье» пройдет мастер-класс, где дети под руководством педагогов, создадут нарядную куклу, открытку или шкатулку. Все занятия в «Зарядье», «Митино», «Северном Тушино» и Бабушкинском парке рассчитаны на детей старше трех лет.

24 ноября в Измайловском парке состоится концерт музыкантов, где любой желающий сможет услышать голоса бардов, среди которых Екатерина Чаплыгина, Евгений Королев, Юрия Косицын.

Специальную программу ко Дню матери подготовил 24 ноября Музей Победы на Поклонной горе. Там вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ждали с фронта вестей от сыновей. В этот день в музее пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход на экспозиции будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.