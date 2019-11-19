РИАМО - 19 ноя. Жителям Москвы расскажут в рамках юридических консультаций о защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 12 отделах ЗАГС и 11 центрах госуслуг можно будет получить юридические консультации. Их проведут 20 ноября, во Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка. Горожане смогут обратиться к специалистам отделов ЗАГС, нотариусам, адвокатам и представителям организаций, компетентных в юридических вопросах», - говорится в сообщении.

Консультировать будут по вопросам защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, усыновителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Также москвичей проконсультируют по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий в отношении или с участием несовершеннолетних детей. Дети смогут самостоятельно обратиться в отделы ЗАГС и центры госуслуг.

В частности, в Новомосковском отделе ЗАГС пройдет встреча с учащимися школы №2065. Старшеклассникам расскажут об основных общественных и государственных институтах.