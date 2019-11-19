РИАМО - 19 ноя. Поступления НДФЛ в столичный бюджет в январе - сентябре 2019 года выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налог на доходы физических лиц является первой по величине статьей доходов городского бюджета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Положительная динамика поступлений НДФЛ является следствием увеличения зарплат, а также роста штатной численности предприятий. За восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что выше темпов инфляции. Среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Москвы в январе - сентябре 2019 года составили 727,8 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года они увеличились на 10,7% (70 миллиардов рублей).

Налог на доходы физических лиц — первая по величине статья доходов городского бюджета. Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета Москвы составляет 39%. Ставка налога в размере 13% неизменна с 2001 года.

«Из общего объема поступлений от НДФЛ 91% (664,6 миллиарда рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами — организациями и индивидуальными предпринимателями. Их объем за девять месяцев 2019 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

Почти 7% (47,9 миллиарда рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (среди них индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, охранники и другие), а также налоги, которые граждане платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею и так далее. Эти поступления выросли на 5%.