РИАМО - 19 ноя. Системой «Умные ладошки», которая позволяет контролировать работу подрядчика, анализировать данные и даже спасать жизни рабочих, оборудовали более чем на 15 строительных площадках в Москве с начала года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Начальник управления по сопровождению проектов развития цифровых технологий в сфере градостроительства департамента информационных технологий города Москвы Евгений Шарков объяснил, что данная система — это комплекс технологий, включающих в себя в том числе небольшое персональное устройство со множеством встроенных датчиков: ГЛОНАСС-приемником, акселерометром, датчиком персонификации и другими техническими средствами.

«Рабочий строительной специальности получает это устройство непосредственно на стройплощадке. Оно в режиме реального времени передает заказчику общую информацию о перемещении рабочего по строительной площадке, его активности на вверенном участке работы и другие информационные сведения, необходимые для последующего сопоставления с данными в государственных информационных системах Стройкомплекса Москвы», — добавил специалист.

На сегодняшний день при строительстве социальных объектов в столице используется более тысячи таких персональных устройств. Информация передается по закрытой локальной энергоэффективной беспроводной сети заказчику — департаменту строительства города Москвы. Комплекс технологий соотносит полученные данные с теми, которые содержатся в государственных информационных системах, и готовит аналитические отчеты.

«Получение такой информации позволяет обеспечить дополнительный контроль работы подрядчиков — участников градостроительного процесса, а в некоторых случаях помогает оперативно принимать решения в части соблюдения подрядчиками сроков строительства важных для города объектов», — отметил Шарков.