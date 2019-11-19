РИАМО - 19 ноя. Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию, на бывшей подмосковной ферме злоумышленники производили порядка 1,5 тонн синтетических наркотиков ежемесячно, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконное производство располагалось в подмосковном городском округе Серпухов. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров.

«В момент появления оперативников полным ходом шел процесс изготовления «синтетики». В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям. По имеющейся информации, в течение месяца здесь могло производиться около 1,5 тонн «синтетики». Кроме того, обнаружен склад с химическими реактивами», - добавила Волк.

В общей сложности из незаконного оборота изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование.

На месте происшествия задержали троих граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьера-закладчика. Спустя несколько часов полицейские установили и задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

«Данная группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме – от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях», - подчеркнула Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими пресечено 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский край. Кроме того, ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России.

По ходатайству следствия судом в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.