РИАМО – 19 ноя. В Одинцовском округе в поле обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Накануне утром от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа поступило сообщение об обнаружении в поле 200 миллиметрового артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, ТУ Кубинка, село Дубки.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайшего жилого строения 300 метров. Выставлена охрана силами ОВД городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ <...> на 19 ноября», - говорится в сообщении.