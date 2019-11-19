РИАМО - 19 ноя. В 2020 году компании Москвы представят свою продукцию на выставках в разных странах мира, среди которых Япония, Сингапур, Индия и многие другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование среди предпринимателей закончилось на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Бизнесмены выбирали товары, которые будут представлены под брендом Made in Moscow. Специалисты МЭЦ составили перечень стран, учитывая масштаб международных выставок, оценивали перспективность направлений для экспорта продукции из Москвы, а также принимали во внимание, насколько результативными были предыдущие поездки столичных предпринимателей на похожие мероприятия.

«У представителей бизнес-сообщества была возможность не только проголосовать, но и предложить свой альтернативный вариант мероприятия, где можно презентовать московский бренд. В 2020 году стенд Made in Moscow будет представлен на выставках в 12 странах. В шести из них — впервые. В том числе в Сингапуре, Южной Корее и Индии», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Московские компании примут участие в различных отраслевых выставках. Таким образом, ИТ-компании покажут свои достижения в Сингапуре и Дубае. Для предприятий, занимающихся компьютерами, электроникой и электротехникой, выбрана выставка в Дели. Представители области машиностроения направятся в Варшаву. Компании в сфере здравоохранения будут представлены в Сеуле, Дюссельдорфе, Алма-Аты и Найроби. Пищевая промышленность будет представлена в Абу-Даби и Алма-Аты.

«Программа «Сделано в Москве» действует с 2016 года, за это время она доказала свою результативность. На сегодняшний день участие в 39 международных выставках приняли более 730 столичных компаний. На этих выставках прошли свыше 13 тысяч деловых встреч с зарубежными байерами», — отметил в свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.