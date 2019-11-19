РИАМО - 19 ноя. В России дали старт профессиональному конкурсу в области туризма «Мастера гостеприимства», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Данный конкурс является проектом проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. К участию приглашаются не только работники сферы туризма, но и студенты профильных отделений.

«Конкурс направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. <…> Победителями станут 50 конкурсантов. Среди призов — участие в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти», - говорится в сообщении.

Наставниками победителей станут такие известные в сфере туризма личности, как основатель World Travel Awords Грэм Кук, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев, ресторатор Александр Раппопорт, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов и многие другие.

Кроме этого 25 победителей конкурса получат сертификаты на одну из образовательных программ MBA в Сколково.

Также финалисты получат шанс пройти стажировки в ведущих компаниях отрасли, в том числе в Федеральной пассажирской компании, «Роза Хутор», «Алтай Резорт», «Красная Поляна», «Мрия Резорт», «Редиссон Флотилия», Tutu.ru, «Космос Групп», Музейный комплекс Херсонес Таврический, «Интурист», «Сочи Парк», Парк культуры в Москве и другие.

Заявку можно подать до 20 декабря на сайте мастерагостеприимства.рф.