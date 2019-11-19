РИАМО - 19 ноя. Оргкомитет премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards 2018 года» отметил проекты городов Московской области одними из лучших в стране, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В Самаре 15-17 ноября прошел финал и награждение призеров. Регион получил награды в четырех номинациях.

«Всего для участия в премии было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Мероприятие прошло при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Города Подмосковья удостоились пяти наград», - говорится в сообщении.

Театральный фестиваль «Морозов» (Орехово-Зуево) занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное году Театра в России». Фестиваль знакомит жителей города и гостей с культурным наследием русского мецената Саввы Морозова.

Жюри премии отметило Календарь событий Серпухова заслуженным третьим местом в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

ТИЦ Московской области признаны одними из лучших муниципальных ТИЦ – организаторов туристических событий. По итогам голосования ТИЦ Раменское занял второе место, ТИЦ городского округа Павловский Посад – третье место. Павлово-Посадский фестиваль русских традиций «День пареной репы» получил специальный диплом за комплексный подход к реализации проекта «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Комитетом по туризму Московской области отобран календарь мероприятий, который можно увидеть на портале welcome.mosreg.ru.

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