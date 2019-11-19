РИАМО - 19 ноя. Посетители аэропорта Домодедово 21 ноября смогут посетить выставку-продажу самобытных сувениров с ручной росписью в Гуслицком стиле и мастер-класс по гуслицкой росписи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Данную акцию проведет туристско-информационный центр Егорьевска.

«Сотрудники историко-художественного музея проведут фото-презентацию туристических возможностей городского округа: музеев, гостиниц, ресторанов и объектов развлечений. В павильоне будут работать консультанты в купеческих костюмах эпохи XIX века», - говорится в сообщении.

Все желающие с 12:00 до 14:00 смогут принять участие в мастер-классе «Азы гуслицкой росписи» и познакомиться поближе с причудливым орнаментом. В XVII веке ей украшали старообрядческие рукописные книги и сейчас роспись проходит период возрождения.

В рамках мероприятия состоится выставка-продажа самобытных сувениров с ручной росписью в Гуслицком стиле: ключниц, визитниц, очечников. Будут представлены авторские сувениры Егорьевских мастеров — керамические свистульки, игрушки, сувениры с символикой города и его достопримечательностей.

Для посетителей планируется проведение беспроигрышной игры «Куклы-Кегли» — старинной русской забавы, где необходимо проявить ловкость и смекалку, отвечая на вопросы о жизни и быте русских людей. Самых метких участников ждет сладкий приз от Егорьевской кондитерской фабрики «Победа».