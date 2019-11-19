РИАМО – 19 ноя. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4-6, по области - 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.

«Атмосферное давление будет превышать норму на 13-15 единиц, что при повышенной влажности и пониженном содержании кислорода в воздухе будет создавать дискомфорт не только метеозависимым, но и вполне здоровым людям. Лицам, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим сердечными заболеваниями и нарушением мозгового кровообращения, необходимо заранее принять назначенные врачом лекарства и постараться соблюдать режим труда и отдыха», - отмечают синоптики.

Специалисты всем рекомендуют не забывать о пользе закаливания и регулярно выполнять не сложные физические упражнения. Скандинавская ходьба в условиях нынешней осени на пике популярности. Московские, осенние парки радушно принимают жителей и гостей столицы для прогулок на свежем воздухе.