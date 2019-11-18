РИАМО - 18 ноя. Новую многофункциональную детскую площадку открыли в поселке Володарского Ленинского городского округа, на открытии побывали десятки малышей и их родители, они смогли убедиться в комфорте и безопасности площадки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Площадка появилась между корпусами 1 и 2 дома №25 по улице Центральной. Установили площадку по губернаторской программе.

«На многочисленных встречах с гражданами не раз поднималась тема строительства в поселке современной детской площадки. И вот теперь благодаря губернаторской программе мечта наших маленьких жителей стала реальностью», - сказала депутат совета депутатов сельского поселения Володарское Лидия Козлова.

Общая площадь игрового комплекса, установленного по программе «Наше Подмосковье» за счет бюджета Подмосковья, составляет 450 метров. Благодаря личному контролю за строительством главы муниципалитета Валерия Венцаля возведение детского городка прошло в рекордные сроки – всего за месяц.

Комплекс оборудовали безопасным резиновым покрытием, окрашенном в яркие цвета. На нем установили различные элементы — качели и карусели, горки и объемные конструкции для лазания, игровой комплекс. Здесь же разместились спортивные тренажеры.

«Все устроено таким образом, что здесь найдут себе развлечение по душе не только малыши, но и подростки. Многофункциональность городка позволит сделать эту площадку настоящим центром притяжения для детей поселка»,- отметила депутат совета депутатов сельского поселения Володарское Надежда Стребкова.

В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году на территории Ленинского городского округа планируют построить еще две современные игровые площадки — в деревне Мильково и поселке Развилка.