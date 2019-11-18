РИАМО - 18 ноя. Выставку работ художника Марка Шагала, открывшуюся на выходных на базе музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре, посетили уже почти 3,4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Выставка является международным проектом, который организован при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Данная выставка дала старт акции «Зима в Подмосковье». Под одним пространством собрали живопись, графику и гобелены, которые хранятся в музеях и частных коллекциях России, Беларуси и Франции. Всего представлено более 230 работ художника.

«Экспозиция выставки выстроена в хронологическом и тематическом порядках, посвящена различным периодам в творчестве художника и разделена на три пространства. В «Жизни земной» представлены живопись и графика первой четверти XX века, в «Путешествиях и мостах» работы второй четверти века, в «Бытии небесном» — второй половины XX века», - говорится в сообщении.

Выставка уже вызвала ажиотаж среди посетителей. Она продлится до 8 марта 2020 года включительно.