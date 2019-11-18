РИАМО - 18 ноя. Члену Адвокатской палаты Подмосковья и заместителю начальника отдела наркоконтроля МУ МВД «Мытищинское» предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России.

«По данным следствия, в ходе проверки лица на причастность к незаконному обороту наркотиков при отсутствии доказательств для его привлечения к уголовной ответственности заместитель начальника отдела наркоконтроля через установленного посредника потребовал у привлекаемого лица деньги в размере 3 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий. В дальнейшем сумма была снижена до 2 миллионов, и предоставлен контакт адвоката для передачи ему денежных средств», — говорится в сообщении.

В ходе нескольких встреч с адвокатом мужчина отдал ему требуемые деньги якобы для дальнейшей передачи сотрудникам МУ МВД «Мытищинское», после чего проверочные мероприятия в отношении него прекратились.

В настоящее время проводятся допросы обвиняемых, осматриваются изъятые по уголовному делу предметы и документы, в том числе телефонные переписки, рабочие компьютеры. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, по факту противоправной деятельности заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.