РИАМО - 18 ноя. Комитет по туризму Московской области организует пресс-тур по самым интересным местам региона, представителей СМИ приглашают отправиться в три пресс-тура — 21-22 ноября (Мытищи – Сергиев Посад), 22 ноября (Ликино-Дулево – Павловский Посад) и 29 ноября (Истра), говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Комитет по туризму МО приглашает журналистов принять участие в уникальных экскурсиях по области Москвы. Они смогут познакомиться с гастрономическими местами силы и вкуса Подмосковья, посетить знаменитые историко-культурные достопримечательности», - говорится в сообщении.

Журналисты смогут посетить музейный комплекс «Новый Иерусалим», усадьбу Марфино, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Абрамцево. Также участники туров побывают на крупной выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», которая объединяет в себе экспозиции 11 подмосковных музеев и галерей.

Кроме того, в рамках организованных комитетом по туризму Подмосковья пресс-туров представители СМИ смогут узнать о новых туристических объекта.

Туры станут продолжением системной работы комитета по туризму Московской области в области развития туристско-рекреационного потенциала, создания новых и популяризации уже имеющихся туристских маршрутов Подмосковья.

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